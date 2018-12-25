ДНР заявила о прибытии на подконтрольную Киеву территорию поезда с ядовитым веществом

В район Донецка на подконтрольную Киеву территорию прибыл железнодорожный состав с ядовитым химическим веществом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со ссылкой на разведку самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Наша разведка получила информацию о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки (населенный пункт в районе Донецка, контролируемый силовиками) вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим ядовитым веществом. В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты», – заявил Басурин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что это вещество может быть использовано для провокации. Кроме того, Басурин подчеркнул, что военное ведомство республики располагает информацией о присутствии в данном районе специалистов британских и американских спецслужб.

«Имеющиеся данные вызывают у нас серьезные опасения… В зоне поражения могут оказаться более 70 тысяч мирных людей», – отметил Басурин. Он призвал международные организации оказать влияние на Киев и не дать осуществить «задуманный террористический акт с применением химического оружия».

На прошлой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко готовит провокацию на границе с Россией на конец декабря.