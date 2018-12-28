ЦБ сообщил о росте инфляционных ожиданий из-за предстоящего повышения НДС

Инфляционные ожидания россиян в декабре 2018 года выросли на 0,4 процентного пункта и составили 10,2%, следует из данных Банка России.

«В декабре 2018 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев увеличились на 0,4 п.п., до 10,2%», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

В ЦБ также отметили, что наблюдаемая опрошенными россиянами инфляция в декабре впервые с начала 2015 года выросла до показателя инфляционных ожиданий.

В регуляторе отметили, что ближе к концу года на ожидания населения начало оказывать влияние повышение НДС. 6% опрошенных в декабре (в ноябре – 2%) указали этот фактор среди предполагаемых причин роста цен в будущем. В то же время еще 5% отметили участившиеся в преддверии повышения НДС публикации в СМИ о росте цен.

Ожидание населением повышения инфляции в целом оправдано, отмечает регулятор: по прогнозу Банка России, инфляция вырастет в начале 2019 года прежде всего под влиянием повышения НДС. В результате в начале года инфляция может достичь 5,5%. Во втором полугодии 2019 года темп прироста потребительских цен начнет замедляться и вернется к 4% в первой половине 2020 года, прогнозирует ЦБ.

Кроме того, в регуляторе отметили, что проводимая денежно-кредитная политика обеспечит замедление инфляции до цели вблизи 4% уже в первом полугодии 2020 года после временного ускорения в 2019 году.

Ранее на этой неделе сообщалось, что потребительские цены в России за период с 18 по 24 декабря 2018 года выросли на 0,3%, до этого инфляция в течение трех недель сохранялась на уровне 0,2%.