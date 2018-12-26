Цены в России выросли больше ожидаемого

Потребительские цены в России за период с 18 по 24 декабря 2018 года выросли на 0,3%, до этого инфляция в течение трех недель сохранялась на уровне 0,2%.

С начала года инфляция в России поднялась на 4,2%, с начала декабря – на 0,8%. В аналогичном периоде прошлого года (с 19 по 25 декабря 2017 года) Росстат фиксировал инфляцию на уровне 0,1%. Таким образом, в годовом выражении на 24 декабря инфляция повысилась до уровня около 4,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Напомним, прогноз Банка России по инфляции на 2018 год составляет 3,8-4,2%, а долгосрочный таргет ЦБ – около 4%.

В ноябре Минэкономразвития повышало прогноз по инфляции до 3,7-3,8%.