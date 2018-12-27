ЦБ объяснил решение об отзыве лицензий крупнейших форекс-дилеров

Жесткие меры Центрального банка России в виде аннулирования лицензии пяти крупнейших форекс-дилеров обусловлены озабоченностью в связи с рисками для граждан, сообщила директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина.

«Лицензии отозваны за неоднократное нарушение закона на рынке ценных бумаг, которые были выявлены департаментом в рамках скоординированных мероприятий дистанционного надзора», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что форекс-дилеры использовали свои лицензии для агрессивной рекламы. Попадаясь на эту рекламу, граждане как правило уходили с договором, заключенным не с российским лицензированным форекс-дилером, а с одной из зарубежных компаний, работающих под аналогичным брендом», – отметила она.

Селютина сказала, что все пять компаний являются «дочками» крупных зарубежных форекс-дилеров с узнаваемыми брендами, а большая часть договоров заключалась с зарубежными компаниями.

По ее словам, клиентами российских юрлиц форекс-дилеров, лицензии которых аннулировал ЦБ, являются 2 тыс. человек, сумма обязательств перед ними составляет 35 млн рублей.

Ранее в четверг сообщалось, что Банк России принял решение об аннулировании лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров: «Форекс клуб», «Фикс трейд», «Трастфорекс», «Альпари форекс» и «Телетрейд групп».

Позже в тот же день форекс-дилеры «Форекс клуб», «Телетрейд груп» и «Альпари-форекс» отреагировали на сообщения об отзыве лицензии. Там заявили, что официального уведомления от ЦБ не получали и продолжают работу в обычном режиме.