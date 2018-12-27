Крупнейшие форекс-дилеры отреагировали на аннулирование лицензий

Крупнейшие форекс-дилеры «Форекс клуб», «Телетрейд груп» и «Альпари-форекс» отреагировали на сообщения о том, что Центральный банк аннулировал лицензии этих компаний.

В «Форекс клуб» заявили, что не получали официальных уведомлений об аннулировании лицензии Банком России и пока продолжает работу в нормальном режим. «Да. Скорее всего, это какая-то ошибка», – передает ТАСС сообщение колл-центра компании.

В «Альпари-форекс» также заявили, что пока не получали официального уведомления от регулятора и продолжают работу. Представитель дилера заявил, что у компании 1 тыс. клиентов в России, их средства защищены в соответствии с российским законодательством.

«Деньги, которые они (клиенты – прим. ВЗГЛЯД) вложили, находятся на сегрегированных счетах (специальный счет, используемый компанией-брокером для хранения средств клиентов, при этом средства хранятся раздельно от основного капитала самого брокера – прим. ВЗГЛЯД), не на счетах компании», – сообщил представитель компании.

Представитель «Телетрейд групп» также заявил, что аннулирование Банком России лицензии является для компании «полной неожиданностью». «Вчера представители Банка России совместно принимали участие в работе комитета по финансовым рынкам в Государственной думе. Там были все форекс-дилеры и обсуждали перспективы этого рынка. Поэтому для нас это полная неожиданность», – сказали в компании.

Ранее в четверг сообщалось, что Банк России принял решение об аннулировании лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров: «Форекс клуб», «Фикс трейд», «Трастфорекс», «Альпари форекс» и «Телетрейд групп». Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте рейгулятора.