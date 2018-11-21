ЦБ аннулировал лицензии пяти крупнейших форекс-дилеров

Банк России принял решение об аннулировании лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров: «Форекс клуб», «Фикс трейд», «Трастфорекс», «Альпари форекс» и «Телетрейд групп».

Таким образом, регулятор лишил лицензии пять из девяти российских форекс-дилеров.

Поводом для отзыва лицензий стали «неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации». Речь идет о нарушениях законодательства о ценных бумагах.

«Действие лицензии прекращается с 27.01.2019. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 27.01.2019», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

В частности, в работе «Форекс Клуба» было выявлено нарушение требований ведения внутреннего учета, требований к соотношению размера обеспечения, предоставляемого физическими лицами, а также представление в Банк России недостоверной отчетности и неисполнение требований Центробанка.