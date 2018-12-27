МВД выступило за введение бессрочного вида на жительство для иностранцев

В МВД начали разработку законопроекта о введении бессрочного вида на жительство для иностранцев.

По мнению МВД, инициатива «упростит механизм реализации института постоянного проживания» в стране, передает «Интерфакс».

Во вторник стало известно, что президент Владимир Путин поддержал идею отмены экзамена по русскому языку для соотечественников с Украины и Белоруссии.

В июле в МВД разработали законопроект, предполагающий упрощение процедуры получения гражданства для квалифицированных специалистов, приехавших из других стран.