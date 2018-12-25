Путин поддержал отмену экзамена по русскому для мигрантов с Украины и из Белоруссии

Глава российского государства Владимир Путин поддержал идею отмены экзамена по русскому языку для «наших соотечественников с Украины и Белоруссии», сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Гаврилов на встрече Путина с представителями Совета Федерации и Госдумы предложил также упростить для мигрантов с Украины и из Белоруссии «получение разрешения на временное проживание и вида на жительство максимально». Подобная же мера, по мнению главы комитета, должна быть принята и в отношении «высокоценных кадров».

«Все, кто заканчивает наши вузы, могли бы получить вид на жительство и гражданство в перспективе», – приводит слова Гаврилова РИА «Новости».

Гаврилов отметил, что не все приезжие с Украины и из Белоруссии хотят получить гражданство, соотношение желающих остаться и вернуться на родину – 2:1.

При этом Гаврилов предложил «ужесточить политику на опасных рубежах». В частности, речь идет об усилении контроля на границах.

«Это внесение в базу данных въезжающих мигрантов, обязательную дактилоскопию постараться ввести уже в следующем году, и контроль за пребыванием в стране в целях контроля за нелегальной эмиграцией», – пояснил он, призвав также «укрепить материально МВД», которое должно быть «эффективным, доброжелательным и открытым».

По словам депутата, президент поддержал его предложения.