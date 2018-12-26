Силуанов объяснил, почему цена на нефть не останется низкой надолго

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что добыча сланцевой нефти в США станет нерентабельной при уровне цен в 40-50 долларов за баррель.

Он отметил, что долго на таком уровне цены продержаться не смогут, передает ТАСС.

«Что влияет сейчас на рынок нефти? Предложение сланцевой нефти: при 50 и тем более 40 долларах большая часть сланцевых месторождений становится уже нерентабельной. Поэтому цена может продержаться (на уровне) 40-50 долларов, ну, 40 долларов возьмем, какое-то время – полгода, год, – потому что многие месторождения захеджированы. Но мы считаем, что это не будет долго продолжаться», – сказал Силуанов.

Тем временем мировые цены на нефть снова снизились. После обвала в понедельник стоимость на нефть марки Brent опустилась до 50,72 долларов за баррель.

Ранее руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил, что цены на нефть будут падать в течение нескольких месяцев. Однако, по его мнению, такое снижение будет временным.