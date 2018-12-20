Нефть подешевела после краткосрочного восстановления

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром вновь снижаются на опасениях относительно риска переизбытка предложения сырья.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,82% – до 56,19 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 2,24%, составив 47,09 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду нефть обеих марок кратковременно дорожала более чем на 3% на фоне коррекции после падения на 5% во вторник. Но уже в четверг рынки снова отыгрывают обеспокоенность относительно риска переизбытка предложения сырья на рынке на фоне увеличения запасов и добычи в США и признаков замедления роста мировой экономики.