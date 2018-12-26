Цены на нефть изменились разнонаправленно после обвала в понедельник

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром изменяются разнонаправленно после обвала в понедельник на 6% на фоне волатильности фондовых рынков.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,1% – до 50,72 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,52% – до 42,75 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Во вторник торги фьючерсами на нефть были закрыты в связи с празднованием Рождества. В понедельник стоимость нефти обеих марок рухнула примерно на 6% на фоне обвала фондовых рынков. Американские индексы упали на 2,2-2,9% из-за бюджетного кризиса в США.