Путин поблагодарил Медведева за контроль над работой по нацпроектам

Президент Владимир Путин поблагодарил главу российского правительства Дмитрия Медведева за личный контроль и участие в работе по национальным проектам.

«Хочу отдельно поблагодарить Дмитрия Анатольевича за то, что он, как мы и договаривались, взял не только под личный контроль, но и фактически участвует в разработке всех этих национальных проектов, планов их реализации», – сказал президент на встрече с членами кабмина, передает ТАСС.

Путин особенно отметил то, что «новый состав правительства активно сразу же включился в реализацию самого главного в нашей совместной работе на ближайшую перспективу, ближайшие пять лет – реализацию национальных проектов». Президент выразил надежду, что правительство и Кремль и впредь будут работать над нацпроектами как единая команда, чтобы люди почувствовали реальные результаты.

Во вторник путин заявил, что реализация национальных проектов во исполнение суперуказа должна дать реальные позитивные результаты уже в 2019 года.

В среду президент прибыл в Дом правительства на традиционную предновогоднюю встречу с кабмином. Во время таких встреч Путин, как правило, дает оценку работе кабмина в уходящем году и поздравляет министров с наступающими праздниками, а также затрагивает наиболее актуальные вопросы.

У президента в Доме правительства есть собственный кабинет – на третьем этаже, однако используется он крайне редко. Это помещение, которое практически ничем не отличается от рабочего кабинета премьер-министра, всегда поддерживается в рабочем состоянии.