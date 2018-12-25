Путин призвал добиться реального эффекта от реализации нацпроектов

Реализация национальных проектов во исполнение суперуказа должна дать реальные позитивные результаты уже в 2019 года, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы.

Он поблагодарил парламентариев за поддержку и вдумчивую проработку ключевых решений в этом году, в том числе инициатив по суперуказу. Финансирование по нему заложено в федеральном бюджете, передает ТАСС.

«Теперь крайне важно добиться успеха в реализации каждого национального проекта, существенно и уверенно двигаться вперед в достижении всех намеченных целей, чтобы наши граждане уже в наступающем году почувствовали реальные, позитивные результаты, практические результаты нашей с вами совместной работы», – сказал Путин.

Он призвал руководство палат парламента «уделить особое внимание проблемам людей на местах», постоянно контактировать с избирателями.

На прошлой неделе Путин поручил главе российского правительства Дмитрию Медведеву лично контролировать исполнение нацпроектов в регионах.