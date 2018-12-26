Колокольцев подтвердил отставку главы управления МВД по борьбе с экстремизмом

Начальник Главного управления по противодействию экстремизму Тимур Валиулин подал в отставку, подтвердил глава МВД Владимир Колокольцев.

«Это чисто кадровые вопросы, которые находятся в практическом исполнении», – сказал Колокольцев, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Валиулин подал в отставку из-за того, что у него якобы были неслужебные отношения с подчиненной, о которых узнала супруга.

Валиулина назначили руководителем главного управления МВД по противодействию экстремизму в сентябре 2012 года.

Тимур Валиулин начал службу в правоохранительных органах в 1988 году, в 2002 году возглавил отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Центральному административному округу Москвы. В 2008 году был назначен на должность начальником Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Москве.