Глава управления МВД по борьбе с экстремизмом подал в отставку из-за скандала

Начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Тимур Валиулин решил уйти в отставку, сообщил источник.

«Валиулин попросил об отставке, подал рапорт», – рассказал источник РИА «Новости».

Он не стал уточнять, был ли рапорт удовлетворен. По его словам, назначения и увольнения с этой должности возможны только по указу президента.

Причиной отставки, предположительно, стали внеслужебные отношения с подчиненной, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник. Об этом якобы узнала жена и решила отомстить.

«Она написала письмо руководству страны, в котором указала на недвижимость генерал-майора за рубежом, в Италии и Болгарии, а также на ряд других грубейших нарушений. К письму она приложила копии документов», – утверждает источник.

Валиулин был назначен начальником главного управления МВД России по противодействию экстремизму в сентябре 2012 года.

Он награжден многими государственными и ведомственными наградами, в том числе медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За отличие в охране общественного порядка».