Российские ВС запланировали плавный переход к технике шестого поколения

Переход Вооруженных сил России к технике шестого поколения будет плавным и постепенным, сообщил бывший главком Воздушно-космических сил, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Бондарев сообщил, что российская армия непременно будет развиваться в технологическом плане, но это плавный и поступательный переход к технике шестого поколения, передает ТАСС.

«Конечно, основательно «обкатав» пятое. Потому что перескакивать через какой-то этап развития ни в коем случае нельзя, как это призывают некоторые», – считает он.

Сенатор отметил, что в авиации есть предложения миновать полноценное внедрение многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и переходить к разработке истребителя шестого поколения – ударного беспилотника.

«Но все, что не прошло испытания временем, опытом, разнообразной боевой практикой, не может послужить надежной опорой, базой, наконец, трамплином для новых достижений», – сказал он.

Он также рассказал, что разрабатываемый перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) – это новый шаг в создании дальних бомбардировщиков и бомбардировщиков-стратегов. По его словам, новый самолет станет «синтезом всего самого лучшего, что есть сегодня в ТУ-22М3, Ту-160 и Ту-95МС».

«Начало принятия на вооружение ПАК ДА намечено на 2025-2028 годы, то есть, как вы понимаете, это не вопрос ближайшей перспективы. Однако темпы создания данного новейшего самолета очень высоки», – уточнил он.

Бондарев заявил, что Россия не будет кратно увеличивать свои расходы на оборону вслед за США и НАТО. Это связано с тем, что в России не собираются «милитаризировать экономику и промышленность», а предусмотренных средств хватает для обеспечения национальной обороны и безопасности.

«А во-вторых, мы не конъюнктурно, а заблаговременно, планово развиваем, укрепляем, оснащаем армию, флот и оборонно-промышленный комплекс любимой родины. Мы при текущем финансировании нужд обороны и безопасности способны эффективно отразить любую угрозу», – пояснил он.

Он добавил, что при составлении расходов на оборону учитывались санкции, которые «вошли в привычку».

На прошлой неделе президент Владимир Путин призывал правильно определить приоритеты по расходам на вооружения, чтобы ни один рубль не был потрачен зря.

Ранее президент говорил, что новейшее оружие, которое обеспечило безопасность России на десятилетия вперед, заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике.