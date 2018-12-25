За последние пять-семь лет россияне стали лучше относиться к армии, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Федеров заявил, что прежде российское общество «низко оценивало боеспособность наших вооруженных сил», а «внешнюю военную угрозу не считало самой актуальной», но «за последние пять-семь лет все изменилось», передает РИА «Новости».

Теперь общество понимает, что «мы живем в мире небезопасном, и поэтому армия нам очень нужна». При этом 58% россиян позитивно оценивают «изменения в жизни армии», негативно – 6%.

Отмечается поступление в войска новой техники и новых видов оружия, проводимые парады и учения, сокращение срока службы, а также «изменение баланса численного в пользу контрактников».

«Важный элемент – все-таки армия у нас сегодня воюет. Прежде всего, речь о Сирии. И воюет эффективно. Война, по сути, выиграна», – добавил он.

Гендиректор ВЦИОМ указал на рост престижа службы в армии, сообщив, что свыше двух тетей россиян положительно ответили на вопрос «Вы хотели бы, чтобы ваш друг, брат, сын или ближайший родственник служил в вооружённых силах?». Однако среди допризывной молодежи 16–18 лет «только около четверти говорят, что хотели бы пойти служить», четверти «все равно», половина служить не хочет.

Соответствующее исследование было представлено 24 декабря на финальном заседании общественного совета Министерства обороны.

Напомним, Центр развития НИУ «Высшая школа экономики» провел исследование и выяснил, что наибольшее доверие у россиян вызывают Вооруженные силы и церковь.