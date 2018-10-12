Определен уровень доверия россиян ВС и церкви

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12 октября, пятница  |  Последнее обновление — 15:26  |  vz.ru
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Алексей Пушков: Мы должны готовиться к выходу из Совета Европы

Алексей Пушков считает, что расставание с ПАСЕ принесет России больше плюсов, чем минусовФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Мы не можем допустить ситуацию, при которой нас исключат из Совета Европы. Это должен быть российский выбор, не СЕ должен это решать. В 1996 году мы сами решили, что хотим быть членами Совета Европы», – заявил сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков. Впрочем, по его словам, сохраняется и оптимистический сценарий примирения и даже возобновления выплат России в бюджет ПАСЕ. Подробности...
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Приведет ли авария «Союза» к смерти МКС

Сейчас судьба МКС во многом зависит от действий России Фото: nasa.gov
В России и США не исключили перевод Международной космической станции (МКС) в беспилотный режим с последующей возможной консервацией. Все зависит от сроков расследования аварии российской ракеты «Союз», которая должна была доставить на станцию новых членов экипажа. Каковы шансы на то, что МКС, которая находится на орбите уже двадцать лет, раньше запланированного затопят в океане? Подробности...
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Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

В арсенале украинской армии осталась только самая первая, устаревшая модификация ракет «Фаворит»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием F-15 и зенитно-ракетных комплексов С-300. По утверждению зарубежных медиа, в еврейском государстве в итоге пришли к выводу, что их истребители обладают заметным преимуществом перед российскими «трехсотками», появившимися в Сирии. Что нового могли узнать о С-300 израильские пилоты на Украине? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Девушки с «России» из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ нападают дикие орангутанги на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. А вам не кажется, что туда надо еще разок поехать и объяснить товарищам, что идея себя изжила и пора прекращать этот балаган, который стране не дает вообще ничего? Подробности...
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Серебряный век – это про нищих наследников великой культуры

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Если бы Серебряный век русской культуры продолжился, он превратился бы в курьез, породивший груды мусора и бездарно прожитые жизни. Но он попал на переломный момент русской истории. Подробности...
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Почему водка в России больше, чем напиток

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Доступной для русского народа водка стала с началом импорта дешевого немецкого картофельного спирта. От этого один шаг до конспирологии, столь любезной нашему человеку, особенно – под ту самую водку. Подробности...
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      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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          Определен уровень доверия россиян ВС и церкви

          12 октября 2018, 14:50

          Текст: Алексей Ласнов

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          Центр развития НИУ «Высшая школа экономики» провел исследование и выяснил, что наибольшее доверие у россиян вызывают Вооруженные силы и церковь.

          По данным социологического опроса World Values Survey, уровень социального доверия в России составляет 29,5% по шкале от 0 до 100, передает ТАСС.

          «Это несколько выше среднего в мире, однако отстает от уровня доверия во многих развитых странах, включая страны Западной Европы, Австралию, Канаду, США, а также Китай, Вьетнам, Индию и ряд других государств», – говорится в сообщении ВШЭ.

          По результатам последнего опроса World Values, самое большое доверие в России вызывают вооруженные силы (63,3% опрошенных) и церковь (63%). Уровень доверия к правительству страны составляет 47,4%.

          «Одобрение российской армии в последние годы может быть практически полным (в июле ее деятельность одобряли 84,8%), а также подтверждают высокое доверие церкви (65,7%), а также правоохранительным органам (55,7%)», – считают аналитики ВШЭ, основываясь на последних опросах ВЦИОМ.

          В исследовании говорится, что до июня 2018 года опросы ВЦИОМ также указывали на высокое одобрение президента, премьер-министра и правительства России. В марте 2014 – мае 2018 года доверие президенту колебалось на уровне 80-90%, доверие правительству и премьер-министру составляло в среднем 61%.

          После принятия непопулярных решений о повышении пенсионного возраста и налога на добавленную стоимость уровень одобрения снизился, и по состоянию на 23 сентября составляет 64%, 40% и 34% соответственно.

          Международные опросы говорят о том, что доверие россиян к государственной власти в сравнении с другими странами следует признать довольно высоким. В исследовании Pew Research Center за 2017 год указано, что 20% населения России в значительной мере одобряют действия государства, сообщили в ВШЭ. Больший уровень доверия из стран Запада наблюдался лишь в Нидерландах (71%) и Германии (69%).

          В агентстве Gallup по итогам 2016 года заявляли, что уверенность в органах государственной власти в России выше, чем в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития. Доверие госорганам в России составляло 58% (против 42% по ОЭСР).

          Исследование ВШЭ показало, что россияне мало доверяют бизнес-структурам.

          «Гораздо более важным для экономического развития видится доверие бизнесу, а бизнес в России испытывает значительное недоверие со стороны населения. Так, по данным World Values Survey, банкам и крупным компаниям доверяет лишь около трети населения (соответственно, 38,3% и 32,8%)», – говорится в сообщении ВШЭ.

          Отмечается, что «часть населения со времен планового хозяйства «все еще может сохранять некоторую настороженность по отношению к рыночной экономике».

          Данные получены Институтом развития ВШЭ усреднением результатов I-VI волн опросов за 1981-2014 годы.

          Ранее ВЦИОМ отметил стабильность рейтинга президента России Владимира Путина.


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