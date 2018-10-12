Определен уровень доверия россиян ВС и церкви

Центр развития НИУ «Высшая школа экономики» провел исследование и выяснил, что наибольшее доверие у россиян вызывают Вооруженные силы и церковь.

По данным социологического опроса World Values Survey, уровень социального доверия в России составляет 29,5% по шкале от 0 до 100, передает ТАСС.

«Это несколько выше среднего в мире, однако отстает от уровня доверия во многих развитых странах, включая страны Западной Европы, Австралию, Канаду, США, а также Китай, Вьетнам, Индию и ряд других государств», – говорится в сообщении ВШЭ.

По результатам последнего опроса World Values, самое большое доверие в России вызывают вооруженные силы (63,3% опрошенных) и церковь (63%). Уровень доверия к правительству страны составляет 47,4%.

«Одобрение российской армии в последние годы может быть практически полным (в июле ее деятельность одобряли 84,8%), а также подтверждают высокое доверие церкви (65,7%), а также правоохранительным органам (55,7%)», – считают аналитики ВШЭ, основываясь на последних опросах ВЦИОМ.

В исследовании говорится, что до июня 2018 года опросы ВЦИОМ также указывали на высокое одобрение президента, премьер-министра и правительства России. В марте 2014 – мае 2018 года доверие президенту колебалось на уровне 80-90%, доверие правительству и премьер-министру составляло в среднем 61%.

После принятия непопулярных решений о повышении пенсионного возраста и налога на добавленную стоимость уровень одобрения снизился, и по состоянию на 23 сентября составляет 64%, 40% и 34% соответственно.

Международные опросы говорят о том, что доверие россиян к государственной власти в сравнении с другими странами следует признать довольно высоким. В исследовании Pew Research Center за 2017 год указано, что 20% населения России в значительной мере одобряют действия государства, сообщили в ВШЭ. Больший уровень доверия из стран Запада наблюдался лишь в Нидерландах (71%) и Германии (69%).

В агентстве Gallup по итогам 2016 года заявляли, что уверенность в органах государственной власти в России выше, чем в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития. Доверие госорганам в России составляло 58% (против 42% по ОЭСР).

Исследование ВШЭ показало, что россияне мало доверяют бизнес-структурам.

«Гораздо более важным для экономического развития видится доверие бизнесу, а бизнес в России испытывает значительное недоверие со стороны населения. Так, по данным World Values Survey, банкам и крупным компаниям доверяет лишь около трети населения (соответственно, 38,3% и 32,8%)», – говорится в сообщении ВШЭ.

Отмечается, что «часть населения со времен планового хозяйства «все еще может сохранять некоторую настороженность по отношению к рыночной экономике».

Данные получены Институтом развития ВШЭ усреднением результатов I-VI волн опросов за 1981-2014 годы.

Ранее ВЦИОМ отметил стабильность рейтинга президента России Владимира Путина.