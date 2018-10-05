ВЦИОМ отметил стабильность рейтинга Путина

Рейтинги доверия и одобрения деятельности президента Владимира Путина стабильны, негативное влияние, оказанное решением о повышении пенсионного возраста, прекратилось, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Согласно данным ВЦИОМ на 17-23 сентября, одобряют деятельность главы государства 63,7% респондентов, этот показатель находится в границах сформировавшегося коридора. Путин лидирует в рейтинге доверия политикам с 37,2%, данный показатель в течение последнего времени находится в диапазоне 35-37%, передает ТАСС.

«Единственное значимое изменение, которое мы зафиксировали за последние четыре месяца, это когда три недели в июне и рейтинг одобрения работы Путина на посту президента, и его рейтинг доверия снижались», – сообщил глава ВЦИОМ, назвав причиной тому «повышение пенсионного возраста». Однако после этого, по его словам, «начался медленный отскок, медленный и осторожный, но отскок (показателей) вверх».

Он также отметил, что принятое Путиным решение снизить новый возраст выхода на пенсию для женщин с изначально планировавшихся 63 лет до 60 «оказалось самым значимым, было очень хорошо оказалось воспринято людьми, причем не только женщинами, но и мужчинами». «То есть, в каком-то смысле это было воспринято как возвращение на более справедливый путь», – считает эксперт.

Комментируя данные о том, что в настоящее время рейтинги главы государства возвращаются к показателям так называемого докрымского периода, то есть 2013 года, Федоров пояснил, что «2014-2018 годы были периодом аномально высокого рейтинга Путина». «Если говорить об одобрении деятельности, то он (рейтинг) был в коридоре 72-86%. Это очень много, и в общем-то только в очень редкие периоды общественной жизни такое возможно», – уточнил он.

По мнению гендиректора ВЦИОМ, резервы для роста рейтинга руководства страны «будут зависеть от экономической политики прежде всего, потому что главный фронт сейчас внутренний, и главные запросы - социально- экономические».

Инициативные всероссийские опросы ВЦИОМ – «Спутник» были проведены в июле-сентября 2018 года среди россиян в возрасте от 18 лет. До 17 июня включительно опрашивалось ежедневно 1 тыс. респондентов не менее чем в 80 регионах России, с 18 июня по 1 тыс. 600 респондентов ежедневно. Метод опроса – телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней, 1%.