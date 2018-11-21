Западные СМИ признали правоту России в керченском инциденте

Взгляд
25 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 18:35  |  vz.ru
Разделы

«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Американское давление строительству «Северного потока – 2» не мешаетФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Несмотря на не утихающую за океаном критику, строительство «Северного потока – 2» в Германию успешно продолжается. Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок. Дания единственная из участников морской части газопровода не дала разрешение на строительство. Что будет, если датчане так и не согласятся на прокладку труб через свои воды?  Подробности...
Перейти а раздел…

Что России нужно от сына Каддафи

Сейф аль-Ислам Каддафи теоретически мог бы восстановить заключенные его отцом с россиянами сделкиФото: Ismail Zitouny/Reuters
Сейф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к Владимиру Путину. Как сообщили СМИ, он попросил Россию поддержать его на президентских выборах. Главу государства в Ливии должны избирать весной. Есть ли у молодого Каддафи шансы на успех? И может ли Москве быть интересным отклик на его просьбу? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему люди не забывают Доктора Лизу

Доктор Лиза многим подала пример бескорыстной помощи ближнимФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – поделился своими воспоминаниями о Елизавете Глинке 9-летний Вова Столярчук. 25 декабря в России и за ее пределами люди вспоминают о Докторе Лизе и о ее помощи ближним. Подробности...
Перейти а раздел…

Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

Коллапс в британском аэропорту, возможно, только первая ласточка больших событий и переменФото: Facundo Arrizabalaga/EPA/ТАСС
Теракт, ошибка применения военных технологий или учения британских кибервойск? Чем больше противоречивой информации поступает по итогам расследования причин гигантского сбоя в работе одного из лондонских аэропортов, тем больше возникает вопросов. Тем более что есть признаки того, что сами британские власти все больше склоняются к версии... очередного «вмешательства России». Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Как немецкие бизнес-знахари едва не сделали меня инвалидом

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Зашла к врачу за рецептом на таблетки от кашля. Заодно показала колено. Он резко скомандовал: «Пойдемте!» В Германии принято выполнять команды – особенно врачей. Я мысленно сказала «яволь», хотя и не сразу поняла, куда мы пойдем. Подробности...

Что мешает политическим проходимцам на избирательном поле

Павел Данилин, политолог
Громче всего возмущаются те политические силы, которые и без того показывают весьма скромные результаты на выборах. Валить все на муниципальный фильтр они вряд ли могут – «нечего на зеркало пенять», как говорится в пословице. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Государственное насилие против сектантов ударит по нам с вами

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы все привыкли к тому, что со времен СССР разговоры о свободе, в том числе религиозной, – это западная монополия. Но все изменилось – историческая ситуация подталкивает глобалистскую элиту к сворачиванию свободы вероисповедания. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
    Перейти а раздел…

    Главные победы России в 2018 году

    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

    Обсуждение: 17 комментариев

    Большая пресс-конференция Путина

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
      Подробности...

      Фестиваль ледовых скульптур открылся в Петербурге

      Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy открылся в Петербурге. В Петропавловской крепости раскинулся огромный шатер-холодильник, внутри которого установлены десятки сказочных фигур, которые создавали лучшие в России и мире скульпторы по льду
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Хотели бы вы, чтобы все христиане праздновали Рождество в один день?
        • Да, 25 декабря

        • Да, 7 января

        • Нет, пусть все останется, как есть

        Роскомнадзор начинает проверку соответствия материалов Би-би-си российскому законодательству. А вам лично важно иметь доступ к зарубежным СМИ?
        • Да

        • Нет

        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Отец Бутиной назвал сроки освобождения россиянки
          Кремль прокомментировал падение цен на нефтьПутин позвонил тяжелобольному ребенку из Башкирии после исполнения его мечтыРоссия добыла в 2018 году рекордный объем газаМинздрав назвал допустимую дозу мандаринов
          Ученые объяснили, почему метеорит не мог разрушить сопку под ХабаровскомСечин поздравил чиновников кабмина корзинами с колбасойСуд арестовал обвиняемых по делу о пожаре на шахте в СоликамскеВ Совбезе России рассказали об отставании в робототехнике
          Мэр Клинцов возместил расходы на поездку детей чиновников в ТурциюВласти Крыма прокомментировали слухи об объединении региона с СевастополемВ Петербурге пациент выстрелил во врача и покончил с собойСтали известны подробности убийства 16-летней вице-чемпионки России по плаванию

          Главная тема


          Как Украина смогла подслушать переговоры российского ВМФ

          жесткий настрой


          В Сети обратили внимание на характерный жест Путина на встрече с Лукашенко (видео)

          специальные меры


          В список санкций против Украины добавили 200 физлиц и организаций

          Видео

          Развлечение на Рождество


          Вся элита Латвии оказалась «агентами КГБ»

          обыденность зла


          По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

          тайное и явное


          Почему вывод войск США из Сирии стал плохой новостью для России

          всесильный нарком


          Мог ли Лаврентий Берия превратить сталинский СССР в демократию

          энергосистема Украины


          Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

          Исторический спор


          Егор Холмогоров: Даешь СССР-2.0! Простите – нет

          Свобода вероисповедания


          Сергей Худиев: Государственное насилие против сектантов ударит по нам с вами

          конец эпохи


          Наталья Осс: Уличный доллар уходит в прошлое

          на ваш взгляд


          Хотели бы вы, чтобы все христиане праздновали Рождество в один день?

          Западные СМИ признали правоту России в керченском инциденте

             25 декабря 2018, 17:51
          Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
          Текст: Алексей Дегтярев

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Журналист американского издания National Interest Лайл Голдстайн опубликовал материал, в котором рассуждает о последствиях инцидента в Керченском проливе и приходит к выводам, что Россия «вполне разумно» установила строгие правила по проходу под Керченским мостом.

          Перевод статьи National Interest представлен «Иносми».

          Даже самые реакционные идеологи должны признать, что большие мосты через узкие проливы могут представлять угрозу для судоходства и безопасности. Таким образом, российские власти вполне разумно установили строгие правила, включая требование о предварительном уведомлении и об обязательном использовании лоцманов при прохождении судов через Керченский пролив», – отмечает журналист в своих рассуждениях.

          Он добавляет, что самым очевидным объяснением эпизода является не спланированная провокация, а «серьезные разногласия в вопросах навигации».

          «То, что Россия невежливо и грубо «научила» украинцев своим правилам навигации, является самоочевидной и ожидаемой реакцией со стороны недовольного медведя. Но это не повод для фиглярства в духе холодной войны и не солидное основание для начала военного противостояния ядерных держав», – подчеркивает Голдстайн.

          Также журналист уточняет, что в случае, если бы Москва действительно захотела нагнетать напряженность, то она бы «утыкала» запад России ядерными ракетами средней дальности и нацелила их на Европу.

          Голдстайн пишет, что Москва вполне могла бы закрыть Азовское море или полностью уничтожить украинский флот. «Военные аналитики понимают, что Россия могла уже давно захватить восточную Украину, поставить новый пограничный забор и раздать местным жителям российские паспорта. Но русский медведь решил так не поступать», – поясняет журналист.

          По его мнению, Россия без проблем сможет «поглотить» остальную территорию Украины, однако это может обернуться жестокими боевыми действиями.

          Он констатирует, что Москва не стала предпринимать ничего подобного. «Однако наши руководители играют с огнем в исключительно сложный момент для европейской безопасности. Правильное и ответственное разрешение кризиса в Азовском море состоит в том, чтобы отказаться от «игры на зрителя», а вместо этого заняться терпеливой и спокойной дипломатией чтобы проверить готовность Киева и Москвы к содержательному диалогу о безопасном прохождении судов через Керченский пролив с соблюдением интересов обеих стран», – отмечает Голдстайн.

          «Не будем забывать, что в ходе этого инцидента никто не погиб, и что его итог мог быть совсем другим», – подводит итог Голдстайн.

          В декабре и публицист Патрик Бьюкенен опубликовал статью, с призывом к Америке задуматься над тем, какое ей дело до того, кто контролирует Керченский пролив и почему США позволяют себя постоянно втягивать в чужие конфликты.

          Напомним, 25 ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли российскую границу, их задержали у Керченского пролива. После ареста несколько украинских моряков объявили себя военнопленными.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............