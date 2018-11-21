Западные СМИ признали правоту России в керченском инциденте

Журналист американского издания National Interest Лайл Голдстайн опубликовал материал, в котором рассуждает о последствиях инцидента в Керченском проливе и приходит к выводам, что Россия «вполне разумно» установила строгие правила по проходу под Керченским мостом.

Перевод статьи National Interest представлен «Иносми».

Даже самые реакционные идеологи должны признать, что большие мосты через узкие проливы могут представлять угрозу для судоходства и безопасности. Таким образом, российские власти вполне разумно установили строгие правила, включая требование о предварительном уведомлении и об обязательном использовании лоцманов при прохождении судов через Керченский пролив», – отмечает журналист в своих рассуждениях.

Он добавляет, что самым очевидным объяснением эпизода является не спланированная провокация, а «серьезные разногласия в вопросах навигации».

«То, что Россия невежливо и грубо «научила» украинцев своим правилам навигации, является самоочевидной и ожидаемой реакцией со стороны недовольного медведя. Но это не повод для фиглярства в духе холодной войны и не солидное основание для начала военного противостояния ядерных держав», – подчеркивает Голдстайн.

Также журналист уточняет, что в случае, если бы Москва действительно захотела нагнетать напряженность, то она бы «утыкала» запад России ядерными ракетами средней дальности и нацелила их на Европу.

Голдстайн пишет, что Москва вполне могла бы закрыть Азовское море или полностью уничтожить украинский флот. «Военные аналитики понимают, что Россия могла уже давно захватить восточную Украину, поставить новый пограничный забор и раздать местным жителям российские паспорта. Но русский медведь решил так не поступать», – поясняет журналист.

По его мнению, Россия без проблем сможет «поглотить» остальную территорию Украины, однако это может обернуться жестокими боевыми действиями.

Он констатирует, что Москва не стала предпринимать ничего подобного. «Однако наши руководители играют с огнем в исключительно сложный момент для европейской безопасности. Правильное и ответственное разрешение кризиса в Азовском море состоит в том, чтобы отказаться от «игры на зрителя», а вместо этого заняться терпеливой и спокойной дипломатией чтобы проверить готовность Киева и Москвы к содержательному диалогу о безопасном прохождении судов через Керченский пролив с соблюдением интересов обеих стран», – отмечает Голдстайн.

«Не будем забывать, что в ходе этого инцидента никто не погиб, и что его итог мог быть совсем другим», – подводит итог Голдстайн.

В декабре и публицист Патрик Бьюкенен опубликовал статью, с призывом к Америке задуматься над тем, какое ей дело до того, кто контролирует Керченский пролив и почему США позволяют себя постоянно втягивать в чужие конфликты.

Напомним, 25 ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли российскую границу, их задержали у Керченского пролива. После ареста несколько украинских моряков объявили себя военнопленными.