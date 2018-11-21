Известный шахматист умер от холода в Москве

Почетный член Международной шахматной федерации 80-летний Эдуард Дубов умер на улице в Москве из-за переохлаждения, сообщил источник в правоохранительных органах.

В субботу неизвестный мужчина около 10.00 мск был госпитализирован с улицы Профсоюзной с переохлаждением и обморожением конечностей, сообщил источник РИА «Новости».

В воскресенье он умер, не приходя в сознание.

«Личность установлена. Погибший – Дубов Эдуард Львович 27 апреля 1938 года рождения», – сказал собеседник.

Эдуард Дубов, по данным на сайте Российской шахматной федерации, математик, почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ), его внук – гроссмейстер Даниил Дубов – известен в мире как перспективный молодой шахматист.

В январе 2018 года 11-летний ребенок в Удмуртии умер от переохлаждения в садовом домике.