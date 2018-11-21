Сын владельца «Уралкалия» устроил вечеринку после трагедии в Соликамске

Сын владельца «Уралкалия» 19-летний Никита Мазепин провел ночь в московском клубе Secret Room после гибели девяти шахтеров при пожаре в Соликамске.

Вместе с Мазепиным-младшим, который является гонщиком GP3, в клубе отдыхали помощница депутата Госдумы Сергея Кривоносова, «Мисс Россия – 2015» София Никитчук и популярный блогер Анжелика Андерсон.

В клубе выступал артист из Абхазии Janil Natas. На кадрах видно, как молодые люди танцуют и подпевают рэперу. Как сообщает Ura.ru, посты об отдыхе в клубе появились на страницах Мазепина и пользователя @daurt в сториз Instagram.

Вечеринка с участием Мазепина прошла на фоне гибели девяти рабочих в шахте «Уралкалия» в Соликамске Пермского края. 24 декабря в Пермском крае был объявлен траур по погибшим на шахте.