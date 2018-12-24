В Пермском крае объявлен траур по погибшим на шахте Соликамска

Понедельник, 24 декабря, в Пермском крае объявлен днем траура по погибшим на шахте в Соликамске, соответствующий указ подписал глава региона Максим Решетников.

«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить на территории Пермского края 24 декабря 2018 года днем траура», – передает РИА «Новости» текст указа губернатора.

В регионе рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и телевизионные программы, организациям и ведомствам поручено приспустить флаги России и Пермского края.

В субботу в ходе строительных работ вспыхнул пожар на горнорудной шахте ПАО «Уралкалий», расположенной в Соликамском районе Пермского края. Девять человек остались под землей на глубине 364 метра. В ходе спасательной операции было предпринято восемь попыток подобраться к заблокированным людям, однако спуск спасателей осложнялся деформацией конструкций ствола, продолжающимся горением и сильной задымленностью. Спустя 20 часов с момента начала поисково-спасательных работ девять человек были найдены погибшими. Тела жертв происшествия подняли на поверхность.

По делу о трагедии на шахте в Соликамске задержаны четыре человека.