По делу о трагедии на шахте в Соликамске задержаны четыре человека

После гибели девяти сотрудников подрядной организации на шахте в Соликамске следователи задержали четырех человек, которые могут быть ответственны за произошедшее, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более человек»), сообщается на сайте СК.

Строительные работы на руднике шахты производились работниками сторонней подрядной организации, сейчас ведется осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается документация.

«В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны: Андрей Купришкин, – горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Максим Канищев, – начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Игорь Чукаев, – горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Андрей Артюхин, – начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680», – сообщила Петренко.

Дело передано в центральный аппарат ведомства.

Между тем, тело первого погибшего в шахте поднято на поверхность, передает РИА «Новости».

В субботу на строящемся стволе рудника шахты компании «Уралкалий» в Соликамском районе произошел пожар на глубине 340 метров. Девять рабочих погибли.

Позже стало известно, что спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором и на третьем – тела еще шестерых человек. Тело девятого рабочего найдено в воскресенье. Это жители Пермского края, Башкирии и Краснодарского края.