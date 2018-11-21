Тела восьми человек обнаружены в шахте Соликамска

На шахте компании «Уралкалий» в Соликамске, где в субботу произошла авария, спасатели обнаружили тела восьми человек, сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

«Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне – тела еще шестерых человек», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Всего в шахте были заблокированы девять человек. В пресс-службе уточнили, что спасатели готовятся еще к одному, восьмому по счету, спуску.

Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что среди девяти строителей были уроженцы трех российских регионов. «Из этих девяти ребят пятеро – пермяки: четверо ребят из Соликамска, один парень из поселка Сараны, Горнозаводский район. Трое ребят из Башкирии, один парень из Краснодарского края», – сообщил он на своей странице Instagram.

По словам главы региона, шахта, на которой произошло происшествие, не эксплуатировалась, а строилась. «Там строители работали. Строительно-подрядная организация – федеральное государственное унитарное предприятие «Управление строительства №30» (УС-30), подведомственное Главному управлению специальных программ России», – приводит его слова РИА «Новости».

Решетников подчеркнул, что предприятие, занимавшееся строительством, – это «очень мощная, серьезная структура», специализирующаяся на шахтных работах.

В пресс-службе пермского губернатора сообщили, что спасатели в седьмой раз спустились к месту в шахте в Соликамске, где заблокированы девять рабочих.

В субботу сообщалось, что спуск спасателей в шахту Соликамска остановлен за 10 метров до вероятного местонахождения людей из-за высокой температуры и задымления. С шестой попытки им удалось добраться до места возгорания, однако спуск к предполагаемому месту блокирования рабочих в стволе шахты оказался невозможен.

Напомним, утром субботы на строящемся стволе рудника шахты компании «Уралкалий» в Соликамском районе во время работ произошел пожар на глубине 340 метров (глубина шахты – 500 метров). По словам следователей, есть основания полагать, что девять рабочих, которые по-прежнему остаются в шахте, погибли. О том, что шансы на обнаружение людей живыми стремятся к нулю, говорили и спасатели.