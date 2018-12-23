Спуск к заблокированным в шахте Соликамска рабочим оказался невозможен

В настоящее время спуск горноспасателей к предполагаемому месту блокирования девяти рабочих в стволе шахты компании «Уралкалий» в Соликамске на глубине 365 метров невозможен, сообщил руководитель Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Алексей Пестов.

«Спуск на полок проходческий (подвесная платформа в шахте для оборудования и рабочих – прим. ВЗГЛЯД) на данную минуту невозможен из-за изменений конструкций ствола, из-за продолжающегося горения на полке и из-за сильной задымленности», – приводит его слова ТАСС.

Пестов сообщил, что горноспасатели намерены в течение двух часов дистанционно подавать огнетушащий состав в аварийную зону в шахте в Соликамске, где остаются заблокированными девять рабочих.

«Шансы, к сожалению, стремятся к нулю – шансы на спасение людей», – добавил он.

В свою очередь, губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что для вызволения девяти строителей из шахты было сделано все возможное. «Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят – шансов нет», – сказал он.

Решетников также выразил соболезнования семьям и близким запертых в шахте рабочих и сообщил, что им будет оказана вся возможная помощь, соответствующие распоряжения уже отданы министерствам.

«Борьба с пожаром в шахте продолжается», – добавил глава Пермского края.

В субботу сообщалось, что спуск спасателей в шахту Соликамска остановлен за 10 метров до вероятного местонахождения людей из-за высокой температуры и задымления. С шестой попытки им удалось добраться до места возгорания.

Напомним, утром субботы на строящемся стволе рудника шахты компании «Уралкалий» в Соликамском районе во время работ произошел пожар на глубине 340 метров (глубина шахты – 500 метров). В шахте по-прежнему остаются девять человек. Связи с ними нет. По словам следователей, есть основания полагать, что девять рабочих погибли.

В ПАО «Уралкалий» сообщали, что задымление было связано с проведением строительных работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена, строительный мусор.