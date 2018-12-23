Спасатели добрались до места возгорания в шахте Соликамска

С шестой попытки спасателям удалось добраться до места возгорания в шахте «Уралкалия» в Соликамске, где остаются заблокированными девять рабочих, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

«Спасателям с шестой попытки удалось попасть в ствол шахты», – сказала собеседница ТАСС.

Ранее в субботу сообщалось, что спуск спасателей в шахту Соликамска остановлен за 10 метров до вероятного местонахождения людей из-за высокой температуры и задымления. Позже стало известно, что спасатели готовятся к новому спуску.

Напомним, утром субботы на строящемся стволе рудника шахты компании «Уралкалий» в Соликамском районе во время работ произошел пожар на глубине 340 метров (глубина шахты – 500 метров). В шахте по-прежнему остаются девять горняков. Связи с ними нет. Следователи сообщали о наличии оснований полагать, что девять рабочих погибли.

В ПАО «Уралкалий» сообщали, что задымление было связано с проведением строительных работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена, строительный мусор.