Тела всех погибших в соликамской шахте подняты на поверхность

Спасатели извлекли из шахты в Соликамске Пермского края тела всех девяти погибших сотрудников, сообщили в оперативном штабе на месте трагедии.

«На поверхность подняли тело девятого погибшего», – передает РИА «Новости» слова представителя оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что пожар в шахте в Соликамске потушен.

В субботу на строящемся стволе рудника шахты компании «Уралкалий» в Соликамском районе Пермского края произошел пожар на глубине 340 метров. Погибли девять рабочих, уроженцев Пермского края, Башкирии и Краснодарского края.