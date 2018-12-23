Пожар в шахте в Соликамске потушен

В шахте «Уралкалия» в Соликамске, где погибли девять сотрудников подрядной организации, потушен пожар, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

«По данным оперативного штаба, пожар полностью потушен, все очаги горения ликвидированы», – передает ТАСС слова представителя оперативного штаба.

В субботу на строящемся стволе рудника шахты компании «Уралкалий» в Соликамском районе произошел пожар на глубине 340 метров. Девять рабочих погибли. Погибшие – жители Пермского края, Башкирии и Краснодарского края.