В РПЦ оценили толерантность главы «украинской церкви» к секс-меньшинствам

«Что касается христианского православия так называемого главы «украинской церкви» Епифания, то кроме шапки на голове ничего в нем «православного» нет», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Так он прокомментировал обещание главы «новой церкви» Украины изменить отношение верующих к ЛГБТ.

«Я не возражаю, чтобы Епифаний их уважал и менял к ним свое отношение, двигаясь в сторону европейских ценностей. Видите ли, у нас христианские ценности, а Европа давно отказалась от христианских ценностей и перешла на американские квазиценности», – сказал протоиерей Димитрий Смирнов, руководитель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Напомним, что Епифаний Думенко, избранный руководителем новой «Православной церкви Украины», в разговоре с российским пранкером (выдавшим себя за «главу комитета Европарламента») заявил о необходимости постепенно изменить отношение православных верующих к сексуальным меньшинствам.

«Сейчас как бы нужно работать над этим, чтобы украинское общество это воспринимало», – приводит слова главы «новой церкви» агентство «Интерфакс» . Епифаний особо подчеркнул, что Украина «движется в сторону Европы» и должна «отходить от русской консервативной традиции».

Протоиерей Димитрий Смирнов подчеркнул, что сами по себе слова Епифания его не беспокоят, но можно выразить сострадание православным верующим на Украине. Кроме того, не следует забывать, что «очень многие люди в Европе и Америке сохранили любовь к Христу».