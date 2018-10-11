Бизнес представил Силуанову инвестпроекты на 15,3 трлн рублей

Российский бизнес на встрече с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым представил новые инвестпроекты на сумму 15,3 трлн рублей с собственными средствами инвесторов не менее 3 трлн рублей.

«Силуанов провел рабочее совещание по реализации новых инвестиционных проектов с участием федеральных органов исполнительной власти, руководителей регионов, менеджмента и собственников крупных частных и государственных российских компаний, Российского союза промышленников и предпринимателей, а также институтов развития», – сообщил пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров, передает «Прайм».

По его словам, «общий объем проектов, представленных бизнесом, составил 15,3 триллиона рублей, из них собственные средства инвесторов – не менее 3 триллионов рублей».

Силуанов также обсудил с бизнесом и ведомствами механизмы, необходимые для новых инвестпроектов, в том числе налоговое стимулирование.

Отметим, что в ноябре в рамках инициативы помощника президента России Андрея Белоусова рабочая группа по реализации инвестпроектов составила список из 981 проекта на 81 трлн рублей.