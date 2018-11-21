«Северный поток – 2» начали строить в Швеции

Строительство газопровода «Северный поток – 2», который будет проложен по дну Балтийского моря из России в Германию, началось в экономической зоне Швеции.

В воскресенье, 23 декабря, судно-трубоукладчик Solitaire достигло шведской экономической зоны. В порт шведского города Карлсхамн доставлены трубы, работа по их установке будет вестись до лета 2019 года. Порт в связи со строительством нанял 110 человек, предполагается создание дополнительных 30 рабочих мест, передает РИА «Новости» со ссылкой на шведское радио SR.

В воскресенье также сообщалось, что судно-трубоукладчик Pioneering Spirit начало строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Финляндии, в общей сложности сейчас уложено уже 370 километров газопровода.

Между тем в середине декабря Европейский парламент выступил за закрытие российского проекта «Северный поток – 2». В резолюции проект назвали политическим и опасным для европейской безопасности. Принятие Европарламентом резолюции вызвало резко негативную реакцию российских сенаторов, депутатов Госдумы, а также МИДа, чей официальный представитель Мария Захарова назвала безумием попытки противодействовать энергетическому сотрудничеству.