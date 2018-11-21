Укладка «Северного потока – 2» началась в водах Финляндии

Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit начало строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Финляндии, в общей сложности сейчас уложено уже 370 километров газопровода, сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«Трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии. Pioneering Spirit продолжит укладку газопровода вслед за судном Solitaire, работавшим в Финляндии с сентября», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Судно Solitaire, в свою очередь, направилось в южную часть исключительной экономической зоны Швеции, где займется укладкой 510-километрового участка газопровода в ближайшие месяцы.

В водах Германии в субботу завершило трубоукладочные работы судно Audacia.

«Всего в настоящее время уже уложено около 370 километров газопровода», – отмечается в релизе.

Pioneering Spirit принадлежит швейцарской компании Allseas.

Напомним, несмотря на резолюцию Европарламента Финляндия, выдавшая разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2», не изменила позицию.