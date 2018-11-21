В Европе предсказали обострение конфликта между Россией и Украиной

Конфликт между Россией и Украиной может вновь обостриться, предостерег генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер.

«У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация», – заявил Гремингер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

По словам Гремингера, эскалация конфликта может произойти в Крыму и на линии разграничения в Донбассе. Кроме того, он упомянул выборы на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР в качестве одного из поводов для обострения ситуации, передает Deutsche Welle.

При этом Гремингер не ожидает прорыва на мирных переговорах в обозримом будущем, поскольку «политическая воля для примирения попросту отсутствует». Было бы хорошо получить новые импульсы от «нормандской группы», состоящей из Германии, Франции, Украины и России, но «в данный момент нам, к сожалению, до этого очень и очень далеко», подытожил генсек ОБСЕ.

В июне российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера. Тогда глава ОБСЕ сказал, что другого способа, кроме как соблюдение Минских соглашений, он не видит. Но ситуация зашла в тупик и не хватает политической воли Украины, чтобы пойти на уступки, которые прописаны Минскими соглашениями.