Ракету «Союз» установили на стартовой площадке Восточного

Ракета-носитель «Союз-2.1а» в понедельник установлена на стартовой площадке космодрома Восточный, на которой в четверг, 27 декабря, планируется запустить российские спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6 и 26 иностранных космических аппаратов.

Вместе с российскими «Канопусами» на ракете-носителе «Союз-2.1а» запустят космические аппараты Германии, Испании, США, ЮАР и Японии, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ни одна компания не подала заявку на открытый запрос о страховании стартового комплекса для запусков ракет-носителей типа «Союз» на космодроме Восточный 27 декабря. Управляющий директор – руководитель Центра космического страхования в «ВТБ Страхование» Павел Шутов отмечал, что авария ракеты «Союз-ФГ» вызвала шок на мировом рынке космического страхования.

Предстоящий пуск станет четвертым в истории российского дальневосточного космодрома. Предыдущий старт с Восточного состоялся 1 февраля 2018 года.