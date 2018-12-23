Следующего Джеймса Бонда предложили сделать трансгендером

Актер Доминик Уэст призвал сделать Джеймса Бонда транссексуалом, отдав его роль в следующем фильме женщине-трансгендеру Ханне Граф.

Он заявил, что военнослужащая-трансгендер из британской армии Ханна Граф станет хорошей заменой Даниэля Крейга, сообщает The Sunday Times.

«Это красивая белокурая девушка, которая могла бы быть Бондом. На самом деле блестящая идея. Должен быть транссексуал Бонд, потому что в армии много транссексуалов», – заявил Уэст.

Ханна Граф – военнослужащая, которая вышла замуж за трансгендера-мужчину – актера Джейка Графа. Ханна Граф ранее была мужчиной по фамилии Винтурбурн. После смены пола она продолжила службу в армии. Актрисой она пока становиться не собиралась.

Отметим, что недавно исследователи новозеландского Университета Отаго, проанализировав все фильмы про «агента 007», пришли к выводу, что Джеймс Бонд страдает от хронического алкоголизма в тяжелой форме.