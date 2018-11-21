Джеймсу Бонду поставили серьезный диагноз

Исследователи новозеландского Университета Отаго пришли к выводу, что Джеймс Бонд страдает от хронического алкоголизма в тяжелой форме.

Эксперты проанализировали 24 фильма «бондианы» и посчитали, что Бонд употреблял алкоголь на экране 109 раз, в среднем 4,5 раза за фильм, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Medical Journal of Australia.

Они отметили, что больше всего Бонд выпил в фильме «Квант милосердия» 2008 года – на борту самолета он употребил не менее 240 миллилитров этанола. По мнению экспертов, это должно было повысить уровень алкоголя в крови до смертельно опасного уровня.

При этом исследователи отметили, что в состоянии опьянения Бонд совершает опасные действия: водит автомобиль, дерется, занимается сексом с врагами, когда на постели лежит оружие или ножи.

В шутку эксперты рекомендовали MI6 в фильме предоставить своему сотруднику профессиональную помощь.

Ранее стало известно, что режиссер Дэнни Бойл и продюсеры нового фильма о Джеймсе Бонде поссорились из-за России, в результате Бойл ушел из проекта.