Макрон выразил «глубокое сожаление» в связи с выводом войск США из Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глубоко сожалеет о решении президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии.

«Я глубоко сожалею о решении, принятом в отношении Сирии. Союзник должен оставаться надежным», – передает его слова ТАСС.

19 декабря Белый дом заявил о начале вывода американских войск из Сирии по приказу президента США. Вывод контингента займет от 60 до 100 дней.