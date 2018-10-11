Порошенко признал членов УПА участниками боевых действий

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, по которому члены запрещенной в России Украинской повстанческой армии* признаются участниками боевых действий.

В ст. 6 закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» расширяется перечень участников боевых действий. Ими в том числе будут признаны члены подразделения УПА* «Полесская Сечь» атамана Тараса Боровца (Бульбы) и подразделений запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов, передает RT.

Закон был принят Верховной радой 6 декабря.

Перед этим Порошенко узаконил бандеровское приветствие «Слава Украине!» – «Героям слава!». Он назвал его сакральным.