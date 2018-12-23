ХАМАС обвинил Аббаса в намерении покончить с политическим плюрализмом

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС не согласилось с намерением палестинского лидера Махмуда Аббаса распустить парламент, назвав его политическим.

«ХАМАС отвергает решение Конституционного суда о роспуске законодательного совета и назначении новых выборов в течение шести месяцев», – цитирует РИА «Новости» заявление движения.

В ХАМАС отметили, что это политическое, а не конституционное решение, и распустить законодательный совет может только он сам.

«Аббас пытается демонтировать палестинскую политическую систему, положить конец политическому плюрализму и разрушить законные представительные учреждения нашего народа», – говорится в заявлении.

Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас в телевизионном выступлении объявил о намерении исполнить постановление Конституционного суда о роспуске законодательного совета и назначении выборов в течение полгода.

«Мы будем придерживаться решения Конституционного суда», – сказал он.

В сентябре генсек Организации освобождения Палестины Саиб Арикат заявлял, что Палестина и Израиль никогда не были так далеки от достижения мира, как сейчас.