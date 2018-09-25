В Палестине оценили возможность достижения мира с Израилем

Палестина и Израиль никогда не были так далеки от достижения мира, как сейчас, заявил генсек Организации освобождения Палестины Саиб Арикат.

«Мы еще никогда не были так далеки от достижения мира с Израилем», – передает его слова ТАСС.

Он сделал это заявление после выступления президента США Дональда Трампа на 73 сессии ГА ООН. В ходе выступления Трамп заявил, что США предприняли значимый шаг «с точки зрения признания каждого суверенного государства, в том числе признания столицы и переноса американского посольства в Иерусалим».

Попытки примирить Палестину и Израиль предпринимает Россия, в частности, предлагая палестинскому и израильскому лидерам Махмуду Аббасу и Биньямину Нетаньяху встретиться в Москве.