Россия предложила Аббасу и Нетаньяху встретиться в Москве

Предложение России о встрече лидеров Палестины и Израиля Махмуда Аббаса и Биньямина Нетаньяху в Москве остается актуальным, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Он призвал «переломить существующие тенденции, связанные с односторонними решениями». В частности, российский постпред осудил «поселенческую активность Израиля на оккупированных территориях, провокационную риторику и насилие с обеих сторон».

Россия также подчеркнула, что необходимо помнить о «гуманитарном содействии палестинцам», передает РИА «Новости».

Поддержка сектора Газа «должна быть сопряжена с задачей восстановления единства палестинских рядов», заявил Небензя.