Цистерну с человеческими скелетами откопали в Одессе

В Одессе во время проведения земляных работ нашли цистерну с двумя человеческими скелетами, сообщили в главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Останки найдены возле частного жилого дома на улице Песочная, передает УНИАН.

Скелеты находились в металлической емкости, закопанной на глубине около двух метров.

В полиции отметили, что тела пролежали под землей 15 – 20 лет, и пока пол установить не удалось. Видимых следов насильственной смерти на останках не обнаружено, проводится экспертиза.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой «несчастный случай». Окончательное решение будет принято после получения результатов экспертизы.

На прошлой неделе житель Лонг-Айленда Майк Кэрролл нашел в подвале своего дома скелет отца, бесследно исчезнувшего более полувека назад.

В ноябре при замене труб в районе Можайского переулка в Москве нашли скелеты четырех людей, которые пролежали там не меньше семи лет.