«Желтые жилеты» снизили активность протестов в Париже

Протестующие парижане в «желтых жилетах» собрались с утра на Монмартре, у базилики Сакре-Кер, на Елисейских полях демонстрантов почти нет.

Участники акции на Монмартре держат плакаты и растяжки. У некоторых на жилетах написаны призывы к президенту Франции Эммануэлю Макрону уйти в отставку, передает РИА «Новости».

В этом районе Парижа обстановка спокойная. Некоторые протестующие уже начали расходиться под домам.

На Елисейских полях в субботу были замечены всего несколько человек в желтых жилетах. На площади около Оперы Гарнье также было тихо.

Полицейских на улицах почти не видно.

В то же время ряд станций, расположенных на Елисейских полях, закрыты по требованию префектуры полиции.

Акции также планировались в Марселе, Тулузе, Бордо и других французских городах. В связи с этим власти Франции привлекли 4100 сотрудников правоохранительных органов для охраны порядка.

В пятницу сенат Франции одобрил законопроект о срочных мерах помощи населению в социально-экономической сфере, принимаемых в ответ на требования манифестантов из числа «желтых жилетов».

Ранее французские СМИ писали, что «пятый акт» протестов «желтых жилетов» во Франции (15 декабря) собрал существенно меньше недовольных граждан, чем в прошлые недели; протестующие постепенно переходят от экономических требований к политическим, их поддержка среди населения не ослабевает, а значит, и говорить о закате движения пока рано.