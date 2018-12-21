Парламент Франции принял срочные меры в ответ на требования «желтых жилетов»

Сенат Франции в ходе заседания в пятницу одобрил законопроект о срочных мерах помощи населению в социально-экономической сфере, принимаемых в ответ на требования манифестантов из числа «желтых жилетов».

Закон вступит в силу после рассмотрения его Конституционным советом, что будет сделано по запросу коммунистов, социалистов и представителей движения «Неприсоединившаяся Франция», передает ТАСС.

В ночь на пятницу, после 13 часов дебатов, проект был поддержан нижней палатой – Национальным собранием.

Французские СМИ ранее написали, что «пятый акт» протестов «желтых жилетов» во Франции собрал существенно меньше недовольных граждан, чем в прошлые недели; протестующие постепенно переходят от экономических требований к политическим, их поддержка среди населения не ослабевает, а значит, и говорить о закате движения пока рано.