Макрону посоветовали раньше времени не трубить о победе над «желтыми жилетами»

«Пятый акт» протестов «желтых жилетов» во Франции собрал существенно меньше недовольных граждан, чем в прошлые недели; протестующие постепенно переходят от экономических требований к политическим, их поддержка среди населения не ослабевает, а значит, и говорить о закате движения пока рано, пишет France Inter.

Протесты в субботу выглядели как проверка реакции общества на обещания Эммануэля Макрона. Несмотря на серьезное уменьшение числа участников акции, «триумфаторских» настроений на государственном уровне пока не слышно, передает ИноТВ текст статьи, опубликованной на сайте французской радиостанции.

Автор статьи отметил, что власти Франции «не хотят вновь раздувать не до конца потухшее пламя своим чрезмерным оптимизмом».

По его словам, ряд важных заявлений Макрона преследовал экономические цели, однако требования «желтых жилетов» в последнее время приняли скорее политическое направление: теперь они требуют проведения гражданских референдумов перед принятием важных для общества решений, а также отставки своего президента.

При этом около двух третей населения страны поддерживают или относятся с симпатией к протестующим, а примерно половина желают продолжения выступлений, приводит радиостанция данные социологических исследований.

По мнению депутата от «Республиканцев» Себастьяна Шену, численность «желтых жилетов» не уменьшилась, просто они решили рассредоточиться и охватить другие регионы, такие как Бордо или Перпиньян – там акции собирают большое число неравнодушных.

Ранее Le Figaro написала, что, не привлекая внимания, французское правительство работает над ужесточением закона о проведении демонстраций; правозащитные организации обеспокоены планами властей, считая их ограничением свобод граждан.