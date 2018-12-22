Водитель погиб в результате блокады дороги «желтыми жилетам» во Франции

ДТП со смертельным исходом произошло на дороге во французском городе Перпиньян, перекрытой «желтыми жилетами» – автомобилист врезался в грузовик, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в пятницу в 23.45 (01.45 мск). 36-летний водитель погиб на месте аварии; после случившегося митингующие сразу же прекратили блокаду дороги, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

При этом погибший стал уже десятой жертвой, связанной с действиями движения «желтых жилетов».

Отмечается, что инциденты со смертельным исходом стали происходить с самого начала протестов в середине ноября, и большинство из них связаны с ДТП, которые случаются, когда манифестанты перекрывают или ограничивают движение на автодорогах и перекрестках.

Днем в субботу сотни «желтых жилетов» собрались в районе Собора Сакре-Кер на Монмартре; они скандируют «Макрона в отставку».

Ранее один из лидеров движения Эрик Друэ призывал организовать манифестацию на проспекте Парижа в Версале, что могло быть спланированной «ловушкой» для полиции и журналистов.

В результате в районе Монмартра осталось всего пять полицейских машин, а большие силы сотрудников органов правопорядка стянуты в Версаль.

Напомним, накануне парламент Франции принял срочные меры в ответ на требования «желтых жилетов».