США потребовали от России выполнять обязательства по Сирии

Вашингтон рассчитывает, что Россия выполнит свои обязательства по Сирии в рамках принятой резолюции Совета Безопасности ООН, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью National Public Radio.

«Мы рассчитываем на Россию, мы рассчитываем на Турцию, мы рассчитываем на то, что каждая из этих сторон будет выполнять свои обязательства в рамках резолюции СБ ООН. Соединенные Штаты продолжат возглавлять эти дипломатические усилия», – приводит его слова ТАСС.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства не стал комментировать планы ВС Турции провести операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии, подчеркнув лишь, что «история [отношений] между турками и курдами длинная и сложная».

«Наша задача в Сирии заключалась в том, чтобы нанести поражение «халифату» ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство*» – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Помпео, добавив, что США продолжают бороться с ИГ в Западной Африке, в Афганистане, по всему миру.

Глава Госдепа также прокомментировал слова официального представителя МИД Марии Захаровой, которая заявила, что решение Вашингтона о выводе своих войск из Сирии создает хорошую перспективу для политического урегулирования в арабской республике. «Честно говоря, я невысокого мнения о высказываниях [представителей] России по многим вопросам», – сказал он.

Напомним, 19 декабря Белый дом заявил о начале вывода американских войск из Сирии по приказу президента США Дональда Трампа. Это займет от 60 до 100 дней. Трамп также объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

В четверг президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что считает правильным решение американского лидера Дональда Трампа вывести войска из Сирии, однако обратил внимание на то, что российская сторона пока не видит признаков вывода из этой арабской страны американских войск.