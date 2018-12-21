В Германии закрыли последнюю угольную шахту

Последняя угольная шахта Prosper-Haniel закрылась в пятницу в бывшем шахтерском городе Ботропе в Германии.

Как сообщают «Ведомости», это означает, что добыча каменного угля в стране окончательно прекратилась, и энергоноситель будут импортировать только из-за рубежа.

Для России, крупнейшего поставщика угля для Германии (38%), появляется возможность увеличить экспорт. Доля России в поставках энергетического каменного угля, на котором работают электростанции Германии, составляет 49%. Отмечается, что такой большой доли рынка в Германии нет ни у российского газа, ни у российской нефти.

При этом в ближайшие годы спрос на уголь в Германии может значительно сократиться.

Напомним, правительство ФРГ учредило угольную комиссию, которая разрабатывает меры, необходимые для полного отказа от угля как самого экологически вредного ископаемого-энергоносителя. Большая часть Европы намерена отказаться от его использования в энергетике к 2030 году.

Так, Великобритания ликвидировала последнюю угольную шахту в 2015 году, Франция – в 2004 году, Бельгия – в 1992 году. При этом отмечается, что прекращение добычи каменного угля, чаще всего, было вызвано экономическими, а не экологическими причинами.