В челябинской медсанчасти объяснили видео с лежащим среди мусора больным

Мужчина, проходящий реабилитацию после трепанации черепа в больнице Усть-Катава Челябинской области, оказался сложным пациентом, заявила сотрудница медучреждения, комментируя опубликованное в сети видео с условиями содержания больного.

В интервью телеканалу «360°» она рассказала: «Подобрали его где-то пьяным, привезли в Челябинск, сделали там операцию, положили в нормальную палату в наше отделение».

Мужчина, по ее словам, психически нездоровый. Правда, заметили врачи это не сразу.

Сотрудница заявила, что за пациентом ухаживали и дали ему все необходимое вплоть до чашки и ложки. Начальник хирургического отделения приносил для него памперсы. Однако мужчина начал вести себя неадекватно.

«Он гадил, все стены измазал дерьмом, специально дерет матрасы и пакостит (...) Все разгромил сам. Залез в кровать так, что чуть не задохнулся – застрял между прутьями, поэтому ее убрали, постелили матрас на пол. Изодрал весь линолеум», – сообщила медработник и добавила, что пациента пытались сначала привязать к кровати, но он кричал и сопротивлялся.

Сейчас буйного мужчину поместили в палату с видеокамерой. В таких условиях, отметила сотрудница медсанчасти, он ведет себя «очень прилично».

Ранее в сети появился видеоролик, показывающий условия содержания пациента после трепанации черепа в больнице Усть-Катава Челябинской области.

На видео полуголый человек лежит на полу в куче ошметков ваты из старых разодранных матрасов. Автор ролика за кадром сообщает, что это пациент, направленный после трепанации черепа для восстановления из Челябинска по месту прописки: «Врачи к нему не ходят, никаких обходов нет, человек никак не лечится».